بيكهام يحضر في احتفالات الأرجنتين بغرف خلع الملابس!

هيثم محمدهيثم محمد
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David BeckhamGetty Images
غرائب وطرائفالأرجنتين vs فرنساالأرجنتينكأس العالمثقافةأليخاندرو جوميز

صورة تضع النجم الإنجليزي وسط لاعبي التانجو

حضر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في احتفالات المنتخب الأرجنتيني عقب الفوز على فرنسا وتحقيق لقب كأس العالم 2022.

الأرجنتين انتصرت على فرنسا بركلات الترجيح في الدوحة مساء الأحد، لتتوج باللقب الثالث في تاريخها بالمونديال.

وعقب المباراة، شهدت غرف الملابس احتفالات كبيرة من نجوم الأرجنتين بتحقيق اللقب وعديد اللقطات الطريفة، أحدها كان بحضور بيكهام.

وقام لاعب الأرجنتين أليخاندرو "بابو" جوميز برفع صورة النجم الإنجليزي عبر هاتفه، في إشارة إلى التشابه في قصة الشعر، القصة التي أصبح مثار سخرية ليونيل ميسي ورفاقه أثناء البطولة.

واختار جوميز صبغ شعره القصير باللون الأصفر مثل بيكهام في الماضي، الأمر الذي سخر منه ميسي وسيرخيو أجويرو في بث تويتش أصبح حديث العالم في الأيام الماضية.

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