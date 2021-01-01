بيكهام: رونالدو وميسي إلى إنتر ميامي؟ لم لا؟

مستقبل رونالدو وميسي والمزيد من الوجهات المحتملة

قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي إنه من الممكن أن ينضم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى ناديه، وأن يخوضا تجربة في الولايات المتحدة.

وأجرت ESPN مقابلة مع الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة كرة القدم الإنجليزية، وقال إنه "ليس من الصعب على اللاعبين الأفضل في العالم اتخاذ القرار لأنه مكان رائع

في الوقت الحالي، ديفيد بيكهام يقود فريقه إنتر ميامي إلى موسمه الثاني في الدوري الأمريكي وقد تعاقد بالفعل مع لاعبين مميزين أبرزهم جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي.

ولكن على الرغم من ذلك، يتطلع أسطورة كرة القدم الإنجليزية إلى مزيد من التعزيز، ولم يستبعد أن يتم ذلك من خلال قطبي كرة القدم العالمية رونالدو وميسي.

وقال بيكهام "عندما أعلنا عن نادي إنتر ميامي، كان هناك دائما حديث عن اللاعبين الذين سنضمهم سواء كانوا رونالدو أو ميسي أو نيمار، كانت هناك دائما تلك المناقشات".

وأضاف: "في الواقع لا أعتقد أنه من الصعب على اللاعبين أن يقرروا خوض تجربة جديدة بالإتيان إلى هنا، بصراحة، لأنه مكان رائع وفيه من الإثارة ما يدفع نجوم كبار نحوه".

وتابع: "من الواضح أنها مدينة رائعة والحياة هنا جميلة، أشعر أن لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة، لكنني أفهم أيضًا أن هناك الكثير من المواهب الرائعة في ميامي وجنوب فلوريدا".

وأردف: "أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لضم كبار النجوم، ميامي مدينة بها لاعبين كبار يلعبون في أوروبا، ونفكر معًا في استقطاب المزيد من النجوم لكي يخوضوا التجربة".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو مرشح للرحيل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الحالي وبحد أقصى بعد الموسم المقبل بنهاية عقده، وبالنسبة لليونيل ميسي، فإن قضية رحيله عن برشلونة لا تخفى عن الجميع.