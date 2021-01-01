بيكهام: رونالدو وميسي؟ أريدهما في إنتر ميامي

هل يكون ديفيد بيكهام سببًا في انتقال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي

قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي إنه لديه رغبة في أن ينضم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى ناديه، وأن يخوضا تجربة في الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، ديفيد بيكهام يقود فريقه إنتر ميامي إلى موسمه الثاني في الدوري الأمريكي وقد تعاقد بالفعل مع لاعبين مميزين أبرزهم جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي.

ولكن على الرغم من ذلك، يتطلع أسطورة كرة القدم الإنجليزية إلى مزيد من التعزيز، ولم يستبعد أن يتم ذلك من خلال قطبي كرة القدم العالمية رونالدو وميسي.

وقال: "لقد قلت منذ اليوم الأول أن أكاديميتنا هي الأساس الذي يعد جزءًا كبيرًا من هذا النادي، وأننا نسعى إلى جعلها قادرة على إنتاج العديد من المواهب"

وأضاف: "ولكن في نفس الوقت، إذا تمكنا من إحضار لاعبين لديهم تجربة كبيرة إلى إنتر ميامي، فهذا هو الهدف من أجل المزج بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرات".

وتابع: "لكننا نعلم أيضًا أنه، في ميامي، يريد مشجعينا رؤية النجوم الكبار، لدينا بالفعل لاعبون مثل جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي، الذين يضيفون المزيد من التألق والسحر".

وأردف: "لكننا نريد أيضًا أن تتاح لنا الفرصة لجلب بعض الأسماء الرائعة وأصحاب المسيرات والمواهب الاستثنائية، على وجه التحديد أتحدث عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو مرشح للرحيل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الحالي وبحد أقصى بعد الموسم المقبل بنهاية عقده، وبالنسبة لليونيل ميسي، فإن قضية رحيله عن برشلونة لا تخفى عن الجميع.