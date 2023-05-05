بيع النجوم والبحث عن روافع جديدة .. ماذا يحتاج برشلونة ليعيد ليونيل ميسي؟!

النادي الكتالوني في مأزق!

كثرت في الأيام الأخيرة الأحاديث عن عودة ليونيل ميسي مرة أخرى إلى منزله وأول أنديته في أوروبا برشلونة، وهي أخبار منطقية نوعًا ما في ظل كل ما يحدث له في باريس سان جيرمان.

لكن عودة ميسي لن تكون سهلة وميسرة كما كان يجب أن يكون الحالي بالنسبة لنادي برشلونة، لكنه مشروطة بعدة تفاصيل وأمور تخص الجانب المالي لدى الفريق الكتالوني.

قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني

تمنع رابطة الدوري الإسباني أي نادٍ يتجاوز الحد الأقصى لسقف الرواتب من تسجيل أي لاعب جديد في قوائمه، وهو الأمر الذي تغلب عليه برشلونة في الموسم الماضي بتفعيل بعض الروافع المالية.

النادي الكتالوني استطاع من خلال تلك الروافع أن يضم مجموعة من أفضل الصفقات في الصيف الماضي وهو ما قاده أخيرًا لتحقيق الفوز بالدوري الإسباني الغائب منذ ثلاثة مواسم.

لكن تكرار هذا الأمر لن يكون بنفس السهولة التي كان عليها في الموسم الماضي، في ظل تفريط النادي الكتالوني في عدة أصول بالفعل، بالإضافة إلى وجود تعديل يمنع الإدارة الرياضية من الاستفادة من أموال الروافع المالية في الصفقات بشكل مباشر وكامل.

عثرات برشلونة

النادي الكتالوني في الوقت الحالي وبحسب بيانات رابطة الدوري الإسباني في حاجة لتعويض فارق يقدر بحوالي 150 مليون يورو في سقف الرواتب الخاص به.

ذلك الفارق يجب أن يصححه الفريق قبل تسجيل عقوده الجديدة التي أبرمها مع نجومه مثل بابلو جافي ورونالد أراوخو.

فما بالك بالتوقيع مع صفقات جديدة وتسجيلها برواتب إضافية، سيكون ذلك حملًا لن يستطيع النادي الكتالوني تحمله إلا عن طريق البيع أو تخفيض الرواتب.

هذا دون الحديث عن الصفقات التي اتفق عليها النادي الكتالوني بالفعل بحسب تقارير عديدة مثل إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.

ما المطلوب من برشلونة؟

النادي الكتالوني عليه أن يقوم بعمليات بيع كبيرة حتى يستطيع تعويض فارق الـ 150 مليون يورو في سقف الرواتب الخاص به.

مؤخرًا انتشرت أنباء عن وجود عرض إنجليزي لضم رافينيا مقابل 80 مليون يورو، وهو رقم يعوض نصف ذلك الفارق بالفعل هذا دون حساب 12 ونصف مليون يورو هي قيمة راتبه السنوي.

بالإضافة إلى ذلك قد يرحل سيرجيو بوسكيتس براتبه الضخم الذي يصل إلى 20 مليون يورو، ومعه جوردي ألبا الذي يملك راتبًا مقاربًا.

كل ذلك سيوفر تقريبًا من 120 إلى 130 مليون يورو، والبقية من الـ 150 مليون يورو المطلوبة يستطيع النادي توفيرهم من صفقات أقل مثل رحيل أنسو فاتي مقابل مبلغ يتراوح بين الـ 30 والـ 60 مليون يورو بحسب ما ذكرت تقارير أخرى.

بيت القصيد

ببساطة ليستطيع برشلونة أن يعيد ليونيل ميسي ويستعيد ماضيه من جديد عليه أن يبيع مستقبله متمثلًا في موهبة مثل أنسو فاتي أو صفقة كبيرة أبرمها الصيف الماضي وقدمت أرقامًا لا بأس بها مثل رافينيا!

كل الخيارات تقود إلى أمر واحد فقط هو هدم جزء من المشروع القائم بالفعل والتضحية به من أجل إعادة أفضل من لمس الكرة في تاريخ ذلك النادي.

تبدو معادلة معقدة وميزان لا ترجح فيه كفة على الأخرى، لكن في النهاية سيكون القرار خاص بشخصين فقط هما جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني ومعه تشافي هيرنانديز المدير الفني وهما من سيحاسبان عليه في آخر المطاف.