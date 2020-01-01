بيسيرو يتحدث عن سبب رحيله من الأهلي وندمه على القرار

بيسيرو يكشف عن اللاعب الذي طلب ضمه من الأهلي

تحدث جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن فترته أثناء تدريب فريق القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وكان بيسيرو قد رحل عن الأهلي بعد تراجع الأداء، وهو ما تسبب في تعرضه للهجوم من جانب الجماهير الحمراء وقت ولايته.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات تلفزيونية: "مندهش من عدم تواجد صالح جمعة في مباريات الأهلي، يجب أن يتحدث أحد معه، إذا أظهر مستواه لن يكون هناك لاعب مثله".

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وأضاف: "تلقيت عروض شفهية للعودة مرة أخرى للتدريب في مصر، ولكنها لم تكتمل، وندمت بالرحيل عن القلعة الحمراء إلى بورتو".

وأردف بيسيرو: "رحلت عن الأهلي بعد الضغط من إدارة بورتو وقيامهم بدفع الشرط الجزائي لتولي تدريب الفريق في هذا الوقت".

واختتم المدير الفني البرتغالي حديثه: "طلبت التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الأهلي أثناء تواجدي في سبورتنج براجا ولكن الأهلي رفض".

وكان بيسيرو قد تعرض لهجوم قوي من جماهير الأهلي في مباراة الفريق أمام سموحة وقتها، مما جعله يوافق على ضغوطات إدارة بورتو.