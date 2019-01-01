بيساكا يجري الكشف الطبي تمهيداً لانتقاله لمانشستر يونايتد

طفرة ملحوظة في راتب اللاعب مع فريقه الجديد

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطوة أكبر من أجل التعاقد مع المدافع الإنجليزي آرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس.

الظهير الإنجليزي الشاب يعتبر من أبرز اللاعبين في البريميرليج للموسم الماضي، وهو ما لفت أنظار إدارة الشياطين الحمر هذا الصيف.

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المدرب أولي جونار سولشار، يراه الحل المثالي للقضاء على أزمة الظهير الأيمن بفريقه.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت توصل يونايتد لاتفاق مع كريستال بالاس لضم اللاعب مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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ويزيد راتب صاحب الـ21 عاماً من 10 آلاف جنيه إسترليني إسبوعياً، إلى 80 ألف بعقده الجديد مع مانشستر.

وتوجه اللاعب برحلة طيران خاصة من مطار "بيجين" الإنجليزي نحو مدينة مانشستر لإكمال تفاصيل التعاقد.

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ومن المتوقع أن ينهي بيساكا المرحلة الأولى من الكشف الطبي مساء اليوم الأربعاء، تمهيداً لإعلانه لاعباً لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع.