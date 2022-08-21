بيريز يكشف كواليس رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

فلورنتينو بيريز يعلق على رحيل كاسيميرو عن سانتياجو بيرنابيو

علق فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد على رحيل كاسيميرو عن سانتياجو بيرنابيو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد كان قد أعلن مساء الجمعة الماضية عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد حول ضم كاسيميرو هذا الصيف، مقابل 70 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز بحسب ما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

كتيبة كارلو أنشيلوتي كانت قد حققت الفوز بالأمس أمام سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تصريحات بيريز على رحيل كاسيميرو

وقال بيريز في تصريحات لقناة "دازن" وأبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كاسيميرو أسطورة في ريال مدريد، ومن حقه أن يقرر ما يريد أن يفعله".

وتابع: "سنمنحه التقدير الذي يستحقه على ما فعله لهذا النادي، وسيتم تكريمه على ما قام به لهذا النادي خلال حفل كبير له".

وواصل "نواجه هذا الموسم بحماس كبير، ونعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا بالإضافة إلى مدربًا رائعًا".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن مهووسون بالقتال حتى النهاية والنتائج الجيدة التي قدمها لن العام الماضي ولذلك نحن سعداء".