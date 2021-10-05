بيريز يعطي جماهير ريال مدريد تاريخًا لحسم صفقة مبابي

بيريز لم يتجاهل تصريحات كيليان مبابي، ويعطي موعدًا لحسم التعاقد معه.

قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ألا يجعل التصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تذهب أدراج الرياح.

بيريز أبدى تفاؤله بالتوقيع مع كيليان مبابي في القريب العاجل، لدرجة أنه تحدث بالفعل عن موعد محدد للحديث عن التوقيع مع الدولي الفرنسي.

ريال مدريد حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع مبابي، بالنظر إلى انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت كافة العروض.

أعلى عرض قدمه ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو، لكن تلك القيمة لم تكن كافية في نظر إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

ماذا قال مبابي عن ريال مدريد؟

مبابي، وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب" ومحطة "rmc" الإذاعية، أكد أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بالفعل في يوليو الماضي برغبته في الرحيل.

واعترف مبابي كذلك خلال المقابلتين أنه بكى عندما رفض باريس سان جيرمان عروض ريال مدريد لضمه، وأن خروجه من باريس لن يكون إلا إلى النادي الملكي.

وقال مبابي: "طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تمديد عقدي فيها أردت أن يحصل النادي على مقابل جيد مقابل رحيلي".

وأضاف متحدثًا عن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، والتي أكد فيها أن اللاعب لن يخرج بالمجان: "إنه أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا، عندما سمعت ذلك، اندهشت بشدة، وقلت لنفسي: إذًا ما الذي سيحدث هنا الآن؟".

بماذا رد بيريز على تصريحات مبابي؟

بيريز استغل فرصة تصريحات مبابي المثيرة بطريقة مثالية، وقال في حديث نقلته صحيفة "as" الإسبانية: "نأمل أن يتم حل كل شيء في الأول من يناير، ستكون لدينا أخبار بالتأكيد".

تصريحات بيريز بالتأكيد تثير حماس جماهير ريال مدريد، وتؤكد أن كيليان مبابي سيصبح لاعبًا في صفوف "الميرنجي" بداية من الموسم المقبل.

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