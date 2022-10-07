بيريز يربح قضية التسريبات .. ويحصل على تعويض قيمته يورو واحد فقط!

رئيس ريال مدريد يفوز في المحكمة ولديه وجهة نظر سديدة بشأن التعويض!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد ربح قضية كان قد رفعها على صحيفة "إل كونفدينسال" مؤخرًا، بشأن التسريبات التي تم نشرها له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوزبوبولي" والتي أكدت أن المحكمة أدانت الصحيفة لنشرها تسجيلات صوتية دون إذن من بيريز.

وأجبرت المحكمة الصحيفة بشكل نهائي على عدم نشر أي نوع من التسجيلات الإضافية حول السيد بيريز في المستقبل.

وكانت تلك التسجيلات قد هاجم فيها بيريز الثنائي إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس صاحبا التاريخ الكبير بقميص ريال مدريد، وهو ما أثار غضب الكثير من جماهير الملكي وقتها.

وخرج بيريز في تصريحات علنية بعدها ليؤكد أن تلك التسجيلات كانت قبل سنوات وبالتحديد في 2006 وفي جلسة ودية وأن خروجها في ذلك الوقت مرتبط بقضية دوري السوبر الأوروبي.

في الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن المحكمة قضت بحصول بيريز على يورو واحد فقط كتعويض عن الأضرار التي ألحقت به بعد التسريبات.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فإن ذلك التعويض طلبه بيريز بنفسه، بالرغم من أنه كان يمكنه أن يطلب مبلغًا كبيرًا إلا أن الرجل أراد أن يثبت وجهة نظره في أنه لا يسعى للمال فقط من خلف بطولة دوري السوبر الأوروبي.