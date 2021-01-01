بيريز يدعم زيدان رغم إصابته بكورونا .. كواليس موجة الغضب في ريال مدريد

ماذا حدث في ريال مدريد بعد الانتصار على ويسكا؟

قام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بتقديم كامل الدعم للمدير الفني زين الدين زيدان على الرغم من عدم تمكنه من زيارة معسكر الفريق ودعم اللاعبين والمدرب وجهًا لوجه.

فلورنتينو بيريز حاليًا في فترة العزل المنزلي بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا والذي منعه من التواجد مع الفريق كما اعتاد أن يفعل في أوقات السقوط والأوقات الحاسمة بشكل عام.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه الفريق للانتقادات اللاذعة من الجميع، فضل رئيس النادي تقديم الدعم للمدرب من خلال مكالمة هاتفية بعد مباراة ويسكا وقبل مواجهة خيتافي المقبلة.

وسقط ريال مدريد في دوامة النتائج السلبية من جديد لتعود الانتقادات والمطالبات برحيل المدرب والاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين خذلوا الجماهير، قبل أن يعود بانتصار صعب على ويسكا

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام ويسكا مساء السبت الماضي صب زيدان غضبه وأكد أنه يريد فقط الاحترام من قبل الصحفيين الذين يهاجموه بقوة، في مشهد غير معتاد للرجل الذي يبدو دائمًا في مظهر الهادئ.

الجميع في ريال مدريد يعرف أن الوحدة هي بداية الطريق نحو الخروج من الأزمة، وبعدما تلقى زيدان الدعم من الجميع يريد اللاعبون أيضًا أن يكونوا يدًا واحدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معرض للإقالة بنهاية الموسم الحالي بسبب خروج الأمور عن السيطرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالفريق الملكي هذا العام.