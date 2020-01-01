بيريز يبدأ التخطيط للتعاقد مع بديل زيدان

بوتشيتينو ربما يقترب من تدريب الميرينجي

يضع نادي ريال مدريد الإسباني جميع الاحتمالات والخطط البديلة بعين الاعتبار في حالة رحيل مدرب الفريق في الوقت الحالي الفرنسي زين الدين زيدان.

العديد من التقارير أكدت أن العلاقة بين زين الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ليست بالأفضل على كل المستويات.

وحسب "ذا اندبندت" الإنجليزية فأن ريال مدريد لا يزال مهتماً بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ليكون خليفة لزيدان.

المزيد من الفرق

وبالرغم من وجود عقد بين زيدان وريال مدريد حتى عام 2022 إلا أن هذا التعاقد لا يعني شيئاً في حال أراد زيدان الرحيل عن صفوف النادي كما فعل في 2018.

وأفادت الصحيفة بأن الخروج المبكر المحتمل من دوري أبطال أوروبا، سيجعل الإدارة تفكر في فك الارتباط مع زيدان وبداية قصة جديدة مع بوتشيتينو.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة فأن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب بعد رحيل زيدان في 2018 ولكن تجديد تعاقده مع توتنهام في ذلك الوقت أفشل حدوث التعاقد.

وداعاً ساري؟ يوفنتوس يبدأ العمل على عودة زيدان

ويبدو أن تأخر بوتشيتينو في حسم تواجده على مقاعد بدلاء نادي جديد بعد رحيله من توتنهام ما هو إلا انتظار لخطوة مثل تدريب ريال مدريد في المستقبل القريب.

يذكر أن الكثير من التقارير كانت قد انتشرت حول رحيل زيدان نهاية الموسم إلى تدريب يوفنتوس الإيطالي خلفاً للمدرب ماوريسيو ساري.