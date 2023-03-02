بيريز ولابورتا يستغلان الكلاسيكو من أجل إغضاب الاتحاد الأوروبي

ترقب لقرار المحكمة العليا

استغل جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، ونظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو لمناقشة التعاون المشترك بينهما.

ريال يستعد لاستضافة برشلونة مساء اليوم، الخميس، في ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، لذلك حرص لابورتا على تناول الغداء مع بيريز قبل مواجهة الليلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الاجتماع الودي شهد مناقشة مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج" الذي يرعاه الثنائي مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتنتظر الأندية المنظمة للبطولة حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بنهاية شهر مارس الجاري، وسط معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذه الفكرة التي قد تدمر الدوريات المحلية والمسابقات الأوروبية مثل الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

وحضر لابورتا الاجتماع مع نائبه رافا يوستي والنائب الآخر جولي جويو بالإضافة لفرناندو ليديسما محامي النادي، بينما جاء بيريز إلى جانب بيدرو لوبيز وإنريكي سانشيز ومانويل سيريزو وكاتالينا مينارو.

جدير بالذكر أن هناك مواجهة أخرى تجمع بين ريال وبرشلونة هذا الموسم ولكن في بطولة الدوري الإسباني في 19 مارس الجاري، قبل خوض لقاء العودة بالكأس الشهر القادم.