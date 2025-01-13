"علينا أن نخسر نهائيًا".. بيريز يواسي مودريتش بعد خماسية برشلونة

ماذا قال الرئيس؟

وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رسالة إلى نجم الفريق لوكا مودريتش، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني على يد برشلونة.

وتلقى ريال مدريد هزيمة كبيرة أمام برشلونة بنتيجة 5-2 مساء أمس الأحد، في المباراة النهائية على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، ليخسر اللقب الأول في 2025.

وحسب شبكة "موفيستار" فإن بيريز واسى مودريتش أثناء تسلم لاعبي ريال مدريد الميداليات الفضية بعبارة: "في مرحلة ما، كان علينا أن نخسر نهائيًا، أليس كذلك؟".

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وقال مودريتش في حديث متلفز عقب المباراة: "إنها هزيمة صعبة، لقد تألمنا لكن علينا أن نكون معًا، نحن على يقين من أننا سنجلب السعادة لجماهيرنا هذا الموسم".

وأضاف: "إذا كان علينا أن نخسر أي كأس، فهي كأس السوبر، من الأفضل أن تخسر الآن بدلًا من أن تخسر لاحقًا، علينا أن نمضي قدمًا، أحيانًا تخسر وأحيانًا تفوز".

وختم: "علينا أن نصحح الخطأ الذي ارتكبناه وأن نستمر، لقد لعبنا مباراة سيئة وكانوا الأفضل، علينا أن نتحسن ونستمر في ذلك، خاصة أننا نعلم أننا نؤدي بشكل جيد في الدوري مؤخرًا".