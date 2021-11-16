بيريز مهاجمًا باريس: الآن تعرض 200 مليون يورو ولا يبيعون لك !

انتقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تمتع بعض الأندية الكبرى في أوروبا الآن بدعم الدول، حيث سلط الضوء على عرض ناديه لضم كيليان مبابي الصيف الماضي.

ريال حاول التعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة من الميركاتو الماضي، حيث عرض 200 مليون يورو لضمه.

ورغم أن مبابي عقده ينتهي في يونيو 2022، إلا أن النادي الفرنسي قرر التمسك باللاعب قبل عام على نهاية عقده.

ماذا قال بيريز؟

رئيس ريال مدريد تحدث في الجمعية العمومية للنادي، وشدد على تهديد الأندية المدعومة من الدول، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":"يجب أن نفي بعقودنا ونحاول جلب أفضل اللاعبين، لكن عليك تحمل تكاليف الصفقات أيضًا، الآن أنت تعرض 200 مليون يورو والأندية لا تبيع لك".

وأضاف:"عندما ينهون عقودهم يكون الأمر أفضل، لكن الوقت الحالي هناك الكثير من الأندية المدعومة من الدول ولا يريدون بيع لاعبيهم".

وتابع:"أنا أسعى جاهدًا من أجل تعزيز دور الإدارة المالية بالنادي، وليس الأموال التي نحصل عليها من مكان آخر، سيأتي الوقت الذي ستمتلك فيه الدول أفضل 30 ناديًا في أوروبا، وهذا ليس مبدأ الاتحاد الأوروبي وجئت إلى هنا للقتال من أجل منع ذلك".

كيف تحدث عن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز؟

ناقش كذلك بيريز أزمة السوبرليج قائلًا:"في عام 1955 تم إنشاء كأس أوروبا وكان نفس الوضع كما هو الآن، يجب أن تلعب كرة القدم على أساس المزايا والموارد التي تمتلكها"

واستكمل:"يجب أن يكون لديك كذلك مبادئ الاتحاد الأوروبي، وهي التضامن والمنافسة واللعب النزيه ويجب القتال لهذا الأمر".

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