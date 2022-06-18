بيريز : مبابي مسكين وسيأسف على ما فعله!

رئيس ريال مدريد لم يتجاوز انهيار الصفقة حتى الآن

خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، برسالة جديدة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بخصوص رفضه الانتقال للميرينجي بالميركاتو الصيفي الحالي.

مبابي وجه صدمة قوية لجمهور النادي الإسباني بعد رفضه فرصة الانتقال لريال في صفقة انتقال حر هذا الصيف، ليفضل التجديد لباريس حتى يونيو 2025 بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

وكان بيريز قد خرج في مقابلة مطولة مع برنامج "El Chiringuito" للحديث عن أسباب فشل التعاقد مع مبابي.

ورفض رئيس ريال باتهام اللاعب بالخيانة، مؤكدًا أنه كان يحلم بالانتقال لريال ولكنه تعرض للعديد من الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وفي ظهور آخر لرئيس ريال مدريد مع مشجع لريال قام باستيقافه للحصول على توقيعه، تعرض لسؤال آخر عن مبابي.

ورد بيريز عندما تم ذكر اسم النجم الفرنسي:"مسكين مبابي، سيأسف بالفعل على قراره".

بيريز يفتح النار على الجميع 🗣️



بنزيما أفضل من هالاند.. وملك إسبانيا لن يقنع لاعب البقاء. 🔥 pic.twitter.com/Z9ENfgtL5P — GOAL Arabia (@GoalAR) June 17, 2022

ويأتي هذا التصرف الذي نشرته صحيفة "as" الإسبانية في مقطع فيديو، كدليل جديد على حالة الغضب لدى بيريز بسبب فشله في التعاقد مع صاحب الـ23 سنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن مبابي نجح في تسجيل 39 هدفًا وصنع 26 في 46 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان بكل البطولات الموسم الماضي.

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