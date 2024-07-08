بيريز لا يكتفي.. رئيس ريال مدريد يستعد لانتخابات جديدة!

بيريز يدرس خوض انتخابات جديدة...

عاش ريال مدريد، وجمهوره سنوات طويلة من النجاحات في فترة رئاسة فلورنتينو بيريز، للفريق الملكي والتي امتدت لسنوات طويلة، والآن يسعى رئيس الميرينجي لزيادة تلك الفترة.

تولى بيريز، رئاسة ريال مدريد، لمدة 21 عامًا كانت مليئة بالنجاحات والبطولات، وبدأت تلك الفترة منذ عام 2000 وحتى 2006، قبل أن يعود في عام 2009 إلى يومنا هذا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن بيريز أخبر المقربين منه أنه لا يستبعد الترشح لانتخابات ريال مدريد القادمة في عام 2025.

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وأشار التقرير إلى أن خلال ولاية بيريز الأخيرة، قد انتشرت أنباء بأن الرئيس صاحب الـ 77 عامًا، على وشك الاعتزال بسبب تقدمه في العمر ومعاناته من بعض الأمراض، إلا أن الأمور قد تحسنت وشجعته على رغبته في تولي المسؤولية لأربع سنوات أخرى.

وأفاد التقرير إلى أن بيريز، يستهدف مواصلة إنجازاته داخل القلعة البيضاء، وإنهاء توسيعات وتجديدات الملعب والمدينة الرياضية، بالإضافة إلى خروج بطولة السوبر ليج الأوروبي للنور.