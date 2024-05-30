فتح شهية بيريز .. ريال مدريد يجني أرباحًا ضخمة من وراء تايلور سويفت

الحفل الأغلى في التاريخ من نوعه

أنعش حفل النجمة الأمريكية تايلور سويفت، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، أمس الأول، خزائن نادي ريال مدريد وفتح شهية رئيسه فلورنتينو بيريز لتكرار التجربة بحفلات أخرى في المستقبل القريب.

وأقامت المطربة العالمية، حفلًا وصفته وسائل الإعلام بأنه الأغلى في التاريخ من نوعه، حيث وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها بالعاصمة الإسبانية مدريد منذ 2011.

وتضمن العرض التاريخي الذي استمر لمدة 3 ساعات ونصف وحضره أكثر من 72 ألف متفرج، غناء تايلور 45 أغنية من مختلف مراحل مسيرتها الفنية منذ المراهقة وحتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إجمالي الدخل الذي تحقق من حفل تايلور سويفت في العاصمة الإسبانية بلغ حوالي 13 مليون يورو، في ظل الحضور الضخم من الجمهور الذي ملأ مدرجات وأرضية الملعب.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيكون له النصيب الأكبر من الكعكة الضخمة، حيث يقضي الاتفاق الذي أبرمه الرئيس فلورنتينو بيريز، على حصول النادي الملكي على نسبة 70% من إجمالي إيرادات الحفل.

وأوضحت أن الريال سيحصل على 9 ملايين و100 ألف يورو، وذلك المبلغ لا يشمل حقوق الرعاية والإعلانات، وبالتالي حقق الحفل نجاحًا مذهلاً للنادي الملكي من وجهة نظر الإعلام المدريدي.

جدير بالذكر أن ملعب سانتياجو برنابيو خضع لعملية تجديد شاملة خلال الفترة الماضية، وذلك لاستضافة مثل هذا النوع من الحفلات، لزيادة أرباح ريال مدريد، ويساعده على إبرام صفقات ضخمة مثل كيليان مبابي.