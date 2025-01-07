"إذا زرعت ريحًا ستحصد عاصفة".. فينيسيوس يصيب بيريز بالإرهاق!

بعد الطرد أمام فالنسيا..

تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لانتقادات عديدة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

وطُرد فينيسيوس بعد اعتداء على حارس فالنسيا في الدقيقة 79 من المباراة التي كانت نتيجتها (1-0) للخفافيش، قبل أن يتمكن ريال مدريد (بـ10 لاعبين) من العودة بالفوز (2-1).

وقال الصحفي الإسباني بيبي إسترادا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ما يفعله فينيسيوس قد يجعلني أفكر مليًا في موضوع كارلو أنشيلوتي وفينيسيوس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد ثبت أن أنشيلوتي أوقفه مرات عديدة ونصحه مرات عديدة، من خلال محادثات خاصة كثيرة، وهذا لا يتغير، فينيسيوس مستمر على نفس المنوال، بنفس القدر من الإزعاج، بسلوك غير رياضي، مع رفع الأصابع للأعلى والأسفل، وحتى عدم احترام، في النهاية إذا زرعت ريحًا ستحصد عاصفة، وهو ما يحصده فينيسيوس".

وأوضح: "إذا كان لاعبًا آخر (قام بفعل فينيسيوس أمام فالنسيا) لما طُرد، لكن بما أن الأمر يتكرر مع فيني بسبب الطريقة التي يواجه بها المدرجات والحكم والمنافسين، ثم يتلقى رد فعل، بالطبع، لماذا؟ لأنك تزرع لتحصد".

وختم: "لا أقول إنه يستحق ذلك، لكن إذا كان سلوكك هكذا فستواجه مشاكل، في ريال مدريد بدأوا يشعرون بالإرهاق من فينيسيوس، الرئيس فلورنتينو بيريز بدأ يشعر بالإرهاق من اللاعب".