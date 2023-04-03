بيريز حاضر رغم الغياب عن الكلاسيكو .. الكشف عن رسالة "الريمونتادا" من رئيس ريال مدريد لبنزيما!

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يحضر كلاسيكو الكأس أمام برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رسالة تحفيزية من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لنجوم فريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة يوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت ديبورت"، والتي أكدت أن بيريز قد ذهب إلى غرف ملابس الفريق بعد المباراة الأخيرة أمام بلد الوليد.

وتحدث رئيس النادي الملكي مع عناصر فريقه وحفزهم قبل لقاء العودة الخاص بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي سيقام على ملعب كامب نو.

وخص بيريز لاعب واحد بالحديث كان هو كريم بنزيما وقال له: "كريم أنا أتحدث بجدية، بهذا المستوى وتلك الأهداف التي سجلتها سنعود يوم الأربعاء في الكأس، نستطيع القيام بذلك".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن بيريز لن يكون حاضرًا في ملعب كامب نو لثاني كلاسيكو على التوالي بسبب توتر العلاقات مع إدارة برشلونة عقب أزمة قضية نيجريرا وبيان النادي الملكي الذي هاجم الفريق الكتالوني.