"في قلوبنا إلى الأبد".. ريال مدريد وبيريز يودعان "الأسطورة العظيمة" توني كروس

"النادي كان وسيظل دائمًا منزله"

ودّع نادي ريال مدريد، النجم الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزال كرة القدم بعد كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "نُعرب عن امتناننا وحبنا لتوني كروس الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبًا أساسيًا في واحدة من أكثر المراحل نجاحًا على مدار 122 عامًا من تاريخ ريال مدريد، وخلال العشر سنوات التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، حقق 22 لقبًا في 463 مباراة، وهي: 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني".

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وزاد: "بالإضافة إلى الألقاب التي حصل عليها مع ريال مدريد، توج توني كروس بطلاً للعالم مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014 في البرازيل، كما أنه مع بايرن ميونخ، فاز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالدوري الألماني، ومثلها بكأس ألمانيا، بالإضافة إلى لقبين في السوبر الألماني".

وتابع: "على المستوى الفردي، تم اختيار توني كروس 3 مرات في الفريق المثالي للفيفا وتم إعلانه كأفضل لاعب صانع ألعاب في عام 2014 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في كوريا 2007. سيظل توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع عشاق ريال مدريد بسبب أسلوبه الاستثنائي، وكونه لاعبًا أعطى كل ما لديه لهذا القميص، وهو دائمًا يُمثل قيم ريال مدريد".

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وهذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله، يتمنى ريال مدريد كل التوفيق لتوني كروس ولعائلته في هذه المرحلة الجديدة من حياته".