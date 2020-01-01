بيريز يكشف موقفه من برشلونة

برشلونة يبحث عن مهاجم

كشف لوكاس بيريز، مهاجم ديبورتيفو ألافيس، موقفه من اهتمام برشلونة بضمه في الأيام الجارية تعويضاً للمصابين لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وتتيح قوانين الاتحاد الإسباني لأي نادٍ ضم لاعب بعد إغلاق سوق الانتقالات تعويضاً لآخر في حال تأكد غيابه بداعي الإصابة أكثر من خمسة أشهر.

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وقال بيريز مع "موندو": "إذا وصلت عروض، فذلك بسبب أنني أقدم أداءاً جيداً، إذا وصلت فرصة جيدة وعرض مالي جيد للنادي، سنرى".

وأضاف: "لا يوجد شرط جزائي قيمته 25 مليون يورو بعقدي، ولكن أقل من 20 مليون يورو، اهتمام برشلونة؟ لا أعرف أي شيء بخصوصه".

وختم: "يقولون لي أن برشلونة مهتم بي، لم يصلني شيء، فقط أفكر حالياً في ألافيس".

وعلمت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد مهاجم أرسنال السابق يبلغ 15 مليون يورو، وأن النادي الكتالوني قد يتحرك في الساعات المقبلة لدفعه.

وسجل بيريز تسعة أهداف في 22 مباراة الموسم الجاري مع ناديه في الليجا، وآخرها كبديل الجمعة في الانتصار على إيبار.