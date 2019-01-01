بيريز: أشكر تشيلسي على تعاونه لتحقيق حلم هازارد

البلجيكي صار في بيته وفقاً للرئيس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سعادته بتقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد صفقة الصيف الوافد من تشيلسي.

وقال بيريز في مؤتمر التقديم:"نحن ريال مدريد، نريد انتصارات جديدة، النادي جائع للانتصار ولمقاومة الهزائم. سنملك قائمة مكونة من لاعبين عظماء وأمامهم سيكون زين الدين زيدان هناك".

وأضاف:"اليوم والآن نرحب بأحد أفضل اللاعبين في العالم إيدين هازارد. إيدين، أنت الآن أينما كنت تريد أن تكون، واليوم حلم حياتك تم تحقيقه. البيرنابيو هو منزلك اليوم".

وتابع:"هنا ستستمتع بمستواك وجودتك وقريباً ستلاحظ أن النادي الأفضل في العالم وجماهيره شركاء لك".

وأوضح:"نحن نعلم أن مدريد هو حلمك الكبير، وبفضل جودتك وعملك أنت هنا الآن بالفعل. نشكر تشيلسي على تعاونه لتحقيق حلمك، هذه الجماهير تعلم أن كرة القدم الخاصة بك مميزة ومختلفة، مرحباً بك في ريال مدريد، مرحباً بك في بيتك".

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع النجم البلجيكي قادماً من البلوز مقابل 100 مليون يورو.

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