بيريرا: مانشستر يونايتد سيقدم كل ما لديه للفوز على ليفربول

أندرياس بيريرا لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه سيحاول بكل ما لديه من قوة الفوز بمواجهة ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البرازيلي أندرياس بيريرا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز أمام نظيره ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن النادي في حاجة لتحقيق الفوز بتلك المباراة في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال بيريرا: "نحن على علم أن الجماهير تتألم بسبب ما يحدث، لكنهم ليسوا وحدهم فجميع من في النادي لديهم نفس الشعور".

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وأضاف: "أنا على الأخص أشعر بألم كبير لأنني أشجع مانشستر يونايتد قبل أن أكون لاعبًا هنا وعدم الحصول على النتائج المطلوبة يؤلمني".

وأكمل: "الجميع يحاول تقديم أفضل ما لديهم من أجل تغيير الوضع الحالي ولدي ثقة أن ذلك سيحدث قريبًا".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول قوية بقدر الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وسنقوم بكل شيء من أجل الفوز بالرغم من أننا لا نمر بأفضل حالاتنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحلق على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٤ نقطة من ثمانية انتصارات بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ ١٥ برصيد تسع نقاط فقط.