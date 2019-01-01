بيرنلي ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي فى الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب تورف مولر

بيرنلي 0 × 1 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

37’ خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد إصطدام داني درينكووتر مع الحارس إيديرسون

36’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيف هندريك لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دوايت مكنيل ابعدها كايل وولكر إلى ركنية قبل رأسية جاك كورك

34’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من خارج المنطقة ثم سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس نيك بوب وامسكها بثبات

33’ عرضية من كايل وولكر من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة إلى رمية تماس

32 تمريرات متتالية بين قدام لاعبي السيتي فى منتصف ملعب فريق بيرنلي

31’ عرضية أرضية خطيرة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى تلقاها رحيم ستيرلينج بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس نيك بوب ببراعة

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم للسيتي بهدف دون رد

29’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

28’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

27’ تسديدة قوية من كايل وولكر من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي

26’ خطأ لصالح السيتي بعد تدخل قوي من جيمس تاركوفيسكي على دافيد سيلفا

الهدف جاء بعد مرتد سريعة للسيتي وانطلاقة من دافيد سيلفا الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى جابرييل خيسوس الذي سدد الكرة بشكل رائع بباطن القدم فى أقصى الزاوية اليسري للحارس نيك بوب

24’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل خيسوس

23’ سيطرة على مجريات المباراة من لاعبي مانشستر سيتي لكنها بدون خطورة على مرمي نيك بوب

22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أنجلينو لكنها اصطدمت قى الدفاع وتحولت إلى ركنية

21’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيرناردو سيلفا لكنها تصل سهلة إلى الحارس نيك بوب

20’ هدوء فى رتم المباراة وانحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

17’ خطأ لصالح بيرنلي في منتصف الميدان بعد تدخل قوي على كريس وود

16’ بطاقة صفراء من نصيب بيرناردو سيلفا بعد تدخل قوي على دوايت درينكووتر

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان

12’ عرضية رائعة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى لكنها مرت من أمام رحيم ثم ابعدها الدفاع قبل أن تصل إلى البرازيلي جابريل خيسوس

11’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من منتصف الميدان حتى وصل بها على حدود المنطقة ثم يسددها تسديدة تفتقد القوة تصل سهلة بين أحضان الحارس بوب

10’ ركنية للسيتي نفذها كيفين دي بروينه بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

8’ انطلاقة من دوايت مكنيل من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه رودريجو هيرنانديز واستخلصها بنجاح

تنفيذ الركنية بعرضية من ميفين دي بروينه تصل إلى جابرييل خيسوس الذي تلقاها بتسديدة قوية سكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البرازيلي

6. OFFSIDE! A clever corner routine met by @angel_tasende69 on the volley is deflected into the net by @gabrieljesus33 but the Brazilian is clearly offside. No goal.



🔴 0-0 🔵 #BURMCI #ManCity — Manchester City (@ManCity) December 3, 2019

6’ ياربااااااه،،،،، هدف أول للسيتي لكن الحكم يشير بوجود تسلل عن طريق جابرييل خيسوس

5’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمني ثم يرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

4’ خطا للسيتي فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جيف هندريك على رودريجو عيرنانديز

3’ تمريرة خطيرة فى إتجاه جابرييل خيسوس المنفرد فى الزاوية اليسري من داخل المنطقة ثم يراوغ المدافع جيمس تاركوفيسكي ومحاولة التسديد من البرازيلي لكن تدخل الدفاع فى اللحظات الأخيرة وابعدها من أمامه

2’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق بيرناردو سيلفا الذي هيأ الكرة امام كيفين دي بروينه ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس نيك بوب بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / اريك جارسيا / بنجامين ميندي / جواو كانسيلو / فيليب فودين / كلاوديو برافو / رياض محرز / جون ستونز

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / أنجيلينو / نيكولاس أوتاميندي / فيرناندينيو / كايل وولكر / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / ديفيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس / بيرناردو سيلفا

البدلاء / بن جيبسون / جاي رودريجز / ماثيو لوتون / جو هارت / ماتينج فيدرا / روبي برادي / آشلي بارنيس

TEAM NEWS: Here's how the Clarets line-up at Turf Moor tonight against @ManCity



Three changes, with Lennon, Pieters and Drinkwater starting. pic.twitter.com/Sal20xZIn0 — FC (@BurnleyOfficial) December 3, 2019

بيرنلي: يبدأ المدرب شون دايش بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من نيك بوب / فيل باردسلي / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / إريك بيترس / آرون لينون / جاك كوراك / جيف هندريك / داني درينكووتر / دوايت مكنيل / كريس وود

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن بيرنلي يعيش حالة مميزة هذا الموسم ويحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ومن المتوقع أن يكون ندًا قويًا لفريق مدينة مانشستر، مما يُصعِّب المهمة أكثر وأكثر على زملاء إلكاي جوندوجان.

لكن سيتعين على كتيبة بيب جوارديولا أن تتغاضى عن هذه الهزيمة وتستعد للمباراة المقبلة، عندما يحلوا ضيوفًا على بيرنلي ضمن الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج.

واصل مانشستر سيتي التعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ليبتعد أكثر عن منافسه على لقب الدوري، ليفربول.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.