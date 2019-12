بيرنلي ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

بيرنلي 0 × 1 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

37’ خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد إصطدام داني درينكووتر مع الحارس إيديرسون

36’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيف هندريك لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دوايت مكنيل ابعدها كايل وولكر إلى ركنية قبل رأسية جاك كورك

34’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من خارج المنطقة ثم سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس نيك بوب وامسكها بثبات

33’ عرضية من كايل وولكر من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة إلى رمية تماس

32 تمريرات متتالية بين قدام لاعبي السيتي فى منتصف ملعب فريق بيرنلي

31’ عرضية أرضية خطيرة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى تلقاها رحيم ستيرلينج بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس نيك بوب ببراعة

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم للسيتي بهدف دون رد

29’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

28’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

27’ تسديدة قوية من كايل وولكر من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي

26’ خطأ لصالح السيتي بعد تدخل قوي من جيمس تاركوفيسكي على دافيد سيلفا

الهدف جاء بعد مرتد سريعة للسيتي وانطلاقة من دافيد سيلفا الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى جابرييل خيسوس الذي سدد الكرة بشكل رائع بباطن القدم فى أقصى الزاوية اليسري للحارس نيك بوب

24’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل خيسوس

23’ سيطرة على مجريات المباراة من لاعبي مانشستر سيتي لكنها بدون خطورة على مرمي نيك بوب

22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أنجلينو لكنها اصطدمت قى الدفاع وتحولت إلى ركنية

21’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيرناردو سيلفا لكنها تصل سهلة إلى الحارس نيك بوب

20’ هدوء فى رتم المباراة وانحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

17’ خطأ لصالح بيرنلي في منتصف الميدان بعد تدخل قوي على كريس وود

16’ بطاقة صفراء من نصيب بيرناردو سيلفا بعد تدخل قوي على دوايت درينكووتر

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان

12’ عرضية رائعة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى لكنها مرت من أمام رحيم ثم ابعدها الدفاع قبل أن تصل إلى البرازيلي جابريل خيسوس

11’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من منتصف الميدان حتى وصل بها على حدود المنطقة ثم يسددها تسديدة تفتقد القوة تصل سهلة بين أحضان الحارس بوب

10’ ركنية للسيتي نفذها كيفين دي بروينه بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

8’ انطلاقة من دوايت مكنيل من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه رودريجو هيرنانديز واستخلصها بنجاح

تنفيذ الركنية بعرضية من ميفين دي بروينه تصل إلى جابرييل خيسوس الذي تلقاها بتسديدة قوية سكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البرازيلي

