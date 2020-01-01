بيرلو: يوفنتوس عليه شراء إيسكو والاستفادة من رونالدو

يحب الـ 4/3/3 ويرى المشكلة في وسط الملعب.. كيف يرى بيرلو الحل لمشاكل يوفنتوس؟

قال أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس قبل فترة إن الفريق عليه معرفة الطريقة الأمثل للاستفادة من كريستيانو رونالدو ومساعدته.

وتحدث بيرلو في حديث مع صديقه فابيو كانافارو منذ أشهر عقب إعلان بدء مسيرته التدريبية عن الشكل الذي يرى من خلاله كرة القدم وطرق الإدارة.

وتطرق في حديثه مع كانافارو إلى مشاكل يوفنتوس واحتياجاته مما يعطي تصورًا حول كيف يرى المدرب الإيطالي الحلول في الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

وعادت الصحف الإيطالية إلى ذلك الحديث عقب توليه منصب المدير الفني للسيدة العجوز خلفًا لماوريتسيو ساري، الأمر الذي حدث أمس بشكل مفاجئ.

وحول الخطة والشكل الذي سيلعب به المدرب الشاب، أعطى بيرلو تصورًا مبدئيًا في ذلك الحديث، ولكنه أكد أن الأمر يتوقف على اللاعبين المتاحين في المقام الأول.

وأضاف: "أحب 4/3/3 وأرى أنها الخطة المفضلة بالنسبة لي، ولكن الأمر يتوقف على الأوراق المتاحة واللاعبين الموجودين لدي هم من سيحددون"

وبالعودة إلى تحليل بيرلو في ستوديو سكاي سبورتس فيما يخص موسم 2018/2019، وضع المدرب الإيطالي يده على أزمات يوفنتوس قبل أن يتخذ القرار ببدء مسيرته التدريبية من الأساس.

وقال حينها: "يوفنتوس مشكلته في وسط الملعب، على يوفنتوس البحث عن تمهيد الطريق نحو كريستيانو رونالدو وتسهيل المهمة عليه للاستفادة منه بالطريقة الأمثل"

وأكمل: "حل أزمة وسط الملعب يتمثل في المزيد من الحركية والقدرة على التمرير، لذلك أرى ضرورة في التعاقد مع النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو"

"بيرلو أحد أهم خبراء كرة القدم في العالم"

يذكر أن أندريا بيرلو قد تولى منصب المدير الفني لشباب نادي يوفنتوس قبل أسابيع قليلة، قبل أن يصبح مديرًا فنيًا للفريق الأول.