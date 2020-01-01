بيرلو يمدح كونتي ويحدد موعد انطلاق مسيرته التدريبية

بيرلو يتحدث عن كونتي وإبراهيموفيتش وديربي ميلانو ويعلن متى سيصبح مدربًا بشكل رسمي

أعلن أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو عن موعد انطلاق مسيرته التدريبية والذي سيكون خلال الصيف المقبل وبداية من يوليو تحديدًا.

وكان بيرلو قد أعلن اعتزاله رسميًا الموسم الماضي ليعلن بعدها أنه يفكر في خوض تجربة جديدة في كرة القدم ولكن من خارج الخطوط.

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وحول ذلك، قال بيرلو في تصريحات للاجازيتا ديلو سبورت إن مسيرته التدريبية ستبدأ في يوليو المقبل بعدما بات على أتم الاستعداد لها.

وأضاف: "أنطونيو كونتي هو المدرب الأفضل على الإطلاق، هو الذي أعطاني التفكير لأن أصبح مدربًا، ولكن وجهتي لن أعلن عنها حتى يأتي يوليو"

وتابع: "لقد تحدثت مع شخص ما، منذ بداية يوليو وأنا لدي رغبة كبيرة في بدء مسار جديد ومختلف تمامًا عما كنت عليه كلاعب، أعتقد أنني أستطيع أن أصبح مدربًا جيدًا"

وأردف: "كونتي يستطيع إخراج أفضل ما لدى اللاعب، بل أكثر مما يعتقد اللاعب أنه يمتلك، أنا أعرفه جيدًا، ولم أتفاجأ بما قدمه إنتر تحت قيادته حتى الآن، وأعتقد أنه سيقاتل على السيري آ حتى نهاية الموسم"

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يذكر أن أندريا بيرلو تدرب تحت يد العديد من المدربين المميزين، ولكنه ذكر في أكثر من مرة من قبل أن أنطونيو كونتي كان الأفضل بلا منازع.