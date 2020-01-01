بيرلو يكشف مستجدات موقف رونالدو ودفاعه المصاب قبل مواجهة برشلونة

أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس يتحدث عن موقف رونالدو المصاب بكورونا والإصابات التي ضربت دفاعه قبل لقاء برشلونة.

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس عن موقف لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في لقاء فريقه القادم أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالمؤتمر الخاص بالمباراة، حيث أكد أن موقف اللاعب لا يزال يعتمد على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها.

وقال بيرلو بعدما شدد على أهمية رونالدو والدور الذي يقوم به مع الفريق: "في الوقت الحالي ننتظر نتيجة المسحة الخاصة برونالدو".

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وأضاف عن دفاعه: "كيليني لن يكون متاحًا في مباراة الغد فهو لا يزال مصابًا، وبونوتشي سنرى موقفه بالغد إذا ما كان متاحًا أم لا".

وأكمل عن ماتايس دي ليخت: "بالغد لم يكون متاحًا بالنسبة لنا، لأن التصريح الطبي لم يأت بعد من الطبيب، كذلك لن يلعب ماكيني كقلب دفاع".

وأردف عن ميسي: "لأول مرة سأقابله كمدرب، وسأعطيه الاحترام الذي يستحقه، لقد أنجز الكثير في الـ 15 عامًا الأخيرة هو وكريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد فاز في اللقاء الأول أمام نظيره دينامو كييف بهدفين نظيفين لكن برشلونة يتصدر المجموعة حاليًا بفارق الأهداف.