بيرلو يُعلن حالة الطوارئ في يوفنتوس

تعليق اندريا بيرلو على التعادل الايجابي مع هيلاس فيرونا

عبّر المدرب آندريا بيرلو عن إستيائه من تعادل فريق أمام هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي مبتعداً عن انتر المتصدر وميلان الوصيف.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عقل المباراة: "كان هناك نقص في اللاعبين ذوو الخبرة، إنه لأمر مخزٍ لأننا أهدرنا نقطتين بعد أن أخذنا زمام المبادرة، لقد استعدينا بتشكيلة 3-4-1-2 لممارسة المزيد من الضغط عليهم وحرمانهم من بناء اللعب. نحن نلعب الكثير من المباريات في وقت قصير ولدينا عدد قليل من اللاعبين المتاحين، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تعب.

يوفنتوس خلال آخر 5 مباريات - حقق الفريق فوز وحيد فقط! 🙃



✖️خسر : مباراتين

⭕️تعادل : مباراتين pic.twitter.com/BGYMJUYUbd

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2021

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وتابع بالقول: فكرت باللعب بـ4 مدافعين لكني نظرت إلى مقاعد البدلاء ولم يكن لدي أي خيارات للتغيير. رأيت بعض اللاعبين يشعرون بالتعب بعد ساعة من زمن المباراة وهذا كان متوقع نظراً لتقارب المباريات،في الشوط الثاني لم نعد نملك الطاقة لمواصلة الضغط عليهم وبالتالي فُتحت المساحات للاعبي فيرونا".

وأردف بالقول: "نحن في حالة طوارئ، لكننا نحاول العمل بما لدينا. أي فريق سيتأثر إذا غاب عنه لاعبون مثل ديبالا وموراتا".

ختم بيرلو بالقول: "طلبت من كريستيانو رونالدو و اليكس ساندرو التحدث إلى اللاعبين الشبان وأخذ زمام القيادة بحكم الخبرة، لكن هذا لم يكن كافياً".