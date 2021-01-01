بيرلو يحذر: لا أريد أن أرى ما حدث أمام فيورنتينا مرة أخرى

تصريجات بيرلو قبل أول مباراة ليوفنتوس في العام الجديد

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن ما حدث في مواجهة فيورنتينا الأخيرة في الدوري الإيطالي لا يجب أن يتكرر من جديد..

وسقط يوفنتوس في آخر مبارياته في عام 2020 بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام فيورنتينا ليختتم العام بشكل سيئ ويثير المزيد من الشكوك حول مستوى الفريق.

وحول ذلك، قال بيرلو إنه يجب بدء العام الجديد بمحو تلك الذكرى، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السيدة العجوز مساء الغد أمام أودينيزي.

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وأضاف: "الرغبة لدى اللاعبين تمنحني الثقة، حيث عدنا معًا للتدريب يوم الاثنين ورأيت فريقًا يتوق للعودة إلى هناك بعد الأداء السيئ في نهاية العام"

وتابع: "إنها مباراة صعبة قادمة تنتظرنا أمام أودينيزي، حيث أنهم في فترة جيدة من الناحية البدنية، ومنظمون للغاية ولديهم الكثير من الخطورة في الهجمات المرتدة"

وأكد: "يجب أن نركز المراقبة على المهاجمين ولاعبي الوسط الذين يضغطون بقوة، لقد درسنا الخصم بشكل جيد ولدينا الحافز من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من جديد"

وأردف: "نحن نعرف بالفعل روبرتو بيريرا جيدًا، حيث كان جزءًا من فريقنا هنا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية لأن لديهم العديد من اللاعبين المميزين ومدرب جيد أيضًا"

وحول المباراة أمام فيورنتينا قال: "تحدثنا عن تلك المباراة وكان كل شيء خطأ فيها، من أبسط شيء إلى كل التفاصيل، كانت طريقة سيئة لإنهاء عام 2020 بالتأكيد"

واسترسل: "كان لدينا اجتماع حيث ناقشنا أهدافنا المستقبلية وما حدث، لذلك كان لقاء مثمرًا بيني وبين اللاعبين، لا أريد أن أرى هذا الأداء مرة أخرى. لقد تحسننا في العديد من الجوانب مؤخرًا، لكنني مقتنع بأنه يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير ".

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يذكر أن يوفنتوس في الوقت الحالي بات مهددًا بفقدان لقبه على مستوى الدوري الإيطالي والذي حققه طوال السنوات التسعة الماضية حيث يحتل المركز السادس على سلم ترتيب السيري آ.