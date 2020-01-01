بيرلو: كنا أسوأ اليوم واحتجنا وديات أكثر

تصريحات أندريا بيرلو عقب تعادل يوفنتوس أمام روما بفضل هدفي كريستيانو رونالدو

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن فترة التحضيرات القصيرة وعدم إمكانية لعب الكثير من المباريات الودية يجعل الفريق في إطار التجربة مع بداية الموسم الجديد.

وانتهت مباراة روما ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء ساخن احتضنه ملعب الأولمبيكو في قمة منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

المباراة الأولى لبيرلو مع يوفنتوس أظهرت بعض الملامح في شخصيته التدريبية والمباراة الثانية يبدو أنها أظهرت العيوب لكي يقف الرجل على الصورة سريعًا.

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وعقب المباراة، قال بيرلو لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "واجهنا فريقين مختلفين تمامًا هذا الموسم، لذلك كنت أعلم أن أسلوبنا سيكون مختلفًا تمامًا عما قمنا به في مواجهة سامبدوريا"

وأضاف: "لقد كانت خطوة إلى الوراء من حيث الأداء ، ولكن هذا عمل مستمر ولم تتح لنا الفرصة للعب مباريات ودية قبل الموسم لاختبار هذه الأشياء"

وتابع: "لقد حصلنا على نقطة في النهاية، حيث سجلنا هدفًا ثم انخفض إلى 10 لاعبين ونجحنا رغم ذلك في الوصول إلى المرمى وتسجيل هدف آخر، في الوقت ذاته لدينا بعض اللاعبين مثل أرتور الذين لم يلعبوا منذ ستة أشهر"

وحول قوة روما قال: "أردنا تحقيق أقصى استفادة من المواقف الفردية، لأننا كنا نعلم أن روما سيهاجم، لكن الأمر لم يكن كما كنا نأمل، كان الأمر دائمًا صعبًا ضد فريق منظم يحاول جاهدًا غلق كل الثغرات"

وأردف: "حاولنا الحفاظ على خط الوسط مشدودًا لعدم ترك مساحة لثالث الوسط أو اللاعب رقم 10 في روما لاستلام الكرة في موضع الخطورة، في بعض الأحيان لم ينجح الأمر ونجح في أحيان أخرى"

وأكد: "رغم كل ذلك، كان يتعين علينا اختبار كل هذه المواقف خلال المباراة، نظرًا لأنه لم يكن لدينا مباريات ودية قبل الموسم حتى نقف على طريقة لعب ونجرب ونغير كما نحب"

وحول تركيبة خط الوسط قال: "لدينا لاعبو خط وسط مناسبين للعب بثنائي في وسط الملعب، رابيو وأرتور وبينتانكور يحتاجون فقط إلى منحهم الفرصة وفق هذه الخطة، ولكن كلها أشياء لا يمكن تجريبها في التدريبات مع الأسف يحب أن تحدث في المباريات حتى يتم تقييمها"

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يذكر أن يوفنتوس قد خطف نقطة صعبة بـ 10 لاعبين حيث أكمل المباراة منذ الدقيقة 62 منقوصًا من خدمات أدريان رابيو، في مباراة كانت فرصة خسارتها أكبر من فرصة الفوز بها وفقًا لأحداثها.