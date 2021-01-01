بيرلو عن استمرار رونالدو في يوفنتوس: لا نفكر في المستقبل

نحن سعداء به..

أعرب أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عن سعادته بالعمل رفقة كريستيانو رونالدو ولكنه عاد وأكد أنه لا يفكر في المستقبل باللحظة الراهنة.

وكانت الشائعات قد سارت في الصحف الإيطالية عن إمكانية مغادرة رونالدو ليوفنتوس في الصيف المقبل في أعقاب الفشل الأوروبي أمام بورتو.

ريال مدريد برز كوجهة محتملة للدون بعد ما نشرته الصحافة عن أن جورج مينديش، وكيل رونالدو، بدأ في التفاوض مع إدارة الملكي حول الأمر.

بيرلو في المؤتمر الصحفي لمباراة بينيفينتو أجاب بدوره على هذه الشائعات بقوله "لدينا سنة أخرى من عقده معنا هنا في يوفنتوس".

كما أضاف "نحن سعداء من أنه يستطيع مواصلة اللعب معنا، على المستوى الفني والتكتيكي لم نفكر حتى في المستقبل".

وتطرق بيرلو للحديث حول إصابة باولو ديبالا وموعد عودته للملاعب وقال "لا يزال يتدرب بدون الكرة، هذه هي الخطوة الأخيرة قبل العودة للملعب".

وأتم "للأسف هو غير متاح أمام بينيفينتو، هو يشعر ببعض الإنزعاجات، أتحدث معه كثيرًا، إنه يريد اللعب ومتحمس وهادئ أيضًا".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يدخل مباراة بينيفينتو وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب السيري آ برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر.