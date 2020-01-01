بيرلو الجديد: مودريتش يلهمني

صانع الألعاب الصاعد الملقب ببيرلو الجديد يتحدث عن اقتدائه بنجم ريال مدريد لوكا مودريتش

قال صانع الألعاب الإيطالي الصاعد ونجم نادي بريشيا أليساندرو تونالي إن لوكا مودريتش يلهمه بالكثير في عالم كرة القدم.

وكان تونالي قد لقب ببيرلو الجديد نظرًا لبدايته من نفس النادي ــ بريشيا ــ وكذلك التشابه في أسلوب اللعب بينهما وملامح الوجه أيضًا.

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وحول ذلك، قال اللاعب المطلوب من كبار أوروبا وإيطاليا إنه يحب أسلوب نجم ريال مدريد لوكا مودريتش ويحصل من خلاله على الكثير من الإلهام.

وأضاف: "علينا أن ننتظر حتى نعرف كيف سينتهي الموسم الحالي ثم سنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة بخصوص الانتقالات ومستقبل اللعبة بشكل عام"

وتابع: "يقول تشيلو أنه لن يبيعني حتى ولو كان المقابل 300 مليون؟ الرئيس يحبني كثيرًا، يعاملني كما لو كنت ابنه، وأنا أحبه كثيرًا، دائمًا ما يعطيني النصائح الهامة"

وأردف: "التشابه بيني وبين بيرلو؟ قد يكون في شيء ما أو في العديد من الأشياء، ولكن على أرض الملعب نحن مختلفون، كانت قدرة أندريا على قراءة اللعبة مجنونة، هي أشياء من الصعب الوصول إليها"

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يذكر أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد والعديد من الأندية الأوروبية يأتون على رأس قائمة المهتمين بالتعاقد مع تونالي.