"بيرشكوت بوابتي نحو مانشستر يونايتد" .. مروان الصحفي بعد هدفي أندرلخت: هذا أصعب ما في الاحتراف بأوروبا!

هدفان في ثالث مباراة للسعودي الشاب في الدوري البلجيكي..

يعيش السعودي مروان الصحفي؛ المحترف في صفوف بيرشكوت البلجيكي، حاليًا أسعد أيام حياته بعدما افتتح أهدافه مع الفريق الجديد، كاشفًا عن أهدافه في الفترة المقبلة.

الجناح الأيسر السعودي رحل عن نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي المنقضي متجهًا نحو الدوري البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد رفقة زميله في العميد فيصل الغامدي.

وأول أمس الجمعة، افتتح الصحفي أهدافه مع بيرشكوت بثنائية في شباك أندرلخت، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي، في لقاء انتهى بنتيجة (2-1).

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وحول تلك المباراة، قال الصحفي خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أنا في قمة سعادتي، وهذه البداية فقط؛ استطعت تسجيل هدفين، وقيادة فريقي للفوز. أتعامل مع الهولندي ديرك كاوت، المدير الفني للفريق، بإيجابية في التدريبات والمباريات، وأطبِّق كل تعليماته، وهذا الأمر جعله يثق بي، ويراهن علي، لأضع بصمتي الأولى مع بيرشكوت".

وأضاف: "من هنا أعلن، أن هذا النادي سيكون بوابتي للدوري الإنجليزي، واللعب مع مانشستر يونايتد من أجل تحقيق هدفي وحلمي الأكبر".

وبسؤاله عن الصعوبات التي واجهته في خطوة الاحتراف بأوروبا، أوضح صاحب الـ20 عامًا: "ليست هناك أي صعوباتٍ باستثناء الخطوة الأولى. الاحتراف يعتمد على عقلية اللاعب، وأهدافه، وأهدي الهدفين لكل مَن ساندني خلال الفترة الماضية، بدايةً من أسرتي".

الصحفي واصل: "دخلت وفيصل الغامدي في أجواء المباريات بسرعة، نحن على انسجام عالٍ في الفريق، وهدفنا تمثيل اللاعب السعودي خارجيًّا بأفضل شكل، وتقديمه بصورة تليق باسم السعودية. فيصل لعب إلى جانبي أساسيًّا في المباراة الثالثة على التوالي منذ انتقالنا معارَين من نادي الاتحاد، وهناك علاقة قوية وقديمة تجمعنا، لذا لا نشعر بالغربة سويًّا، خاصَّةً أننا نقيم في سكن واحد".

يذكر أن الفوز أمام أندرلخت هو الأول لبيرشكوت في الموسم الجاري، إذ يقبع في المركز الـ16 (الأخير) بجدول ترتيب الدوري البلجيكي للدرجة الأولى برصيد خمس نقاط فقط، فيما يحل أندرلخت بالمركز الخامس بـ17 نقطة.