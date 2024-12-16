"ربما يجد جديد!" .. بيرشكوت يوضح حقيقة خطته لخطف فراس البريكان من الأهلي

هل يخسر الأهلي أحد ركائزه الأساسية؟

الجميع يعلم أن فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي، أصبح ضمن خطط الاحتراف في الفترة المقبلة على غرار سعود عبدالحميد؛ محترف روما، ومروان الصحفي وفيصل الغامدي؛ ثنائي بيرشكوت البلجيكي.

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صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2023، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2027-2028.

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وزعم البعض خلال الفترة الماضية احتمالية انضمام البريكان للصحفي والغامدي في النادي البلجيكي، لكن نفى برام فاسوم؛ المتحدث الرسمي باسم بيرشكوت، صحة تلك المزاعم.

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فاسوم قال خلال تصريحاته لـ"الميدان الرياضي": "حتى هذه اللحظة لا توجد مفاوضات مع الأهلي من أجل فراس، لكن ربما يجد جديد في الأمر خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن البريكان يعد أحد الركائز الأساسية في الأهلي، ففي ظل عدم الاعتماد عليه كرأس حربة في وجود الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، يعتمد عليه المدرب ماتياس يايسله كجناح أيسر لسد ثغرة رحيل آلان سانت ماكسيمين في صيف 2024.

وشارك فراس في 19 مباراة مع الراقي في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.