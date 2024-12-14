بيرشكوت وستاندارد ليج | "ثغرة" فيصل الغامدي تفسد خطة ديرك كاوت .. ولا تنتظروا أن يسجل مروان الصحفي بالجولة القادمة

تعثر جديد لبيرشكوت مع الثنائي السعودي..

مواجهة جديدة انتهت بتعثر بيرشكوت، بتعادل سلبي مع ستاندارد ليج، على الملعب الأولمبي، وسط مشاركة الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في لقاء الجولة الثامنة عشرة من الدوري البلجيكي.

بيرشكوت، الذي يحمل سبعة ألقاب دوري في جعبته، بدا عاجزًا عن تحقيق الانتصارات، وكأنه بات أمرًا واقعًا، بأنه يخطو بثبات نحو صراع الهاوية، بعدما جاء في المركز السادس عشر والأخير، برصيد 11 نقطة، موقعًا على التعادل الخامس، في بينما يأتي ستاندارد ليج، في المركز الثامن، بـ24 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الملاحظات حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في مباراة بيرشكوت وستاندارد ليج..

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مروان الصحفي لا يزال "غير ناضج"

وخلال مبارياته السابقة مع بيرشكوت، امتاز مروان الصحفي، بقدرته على الانطلاق والمراوغة، وإمكانية التسجيل من أنصاف الفرص، خاصة في مواجهات الفرق الكبرى، إلا أنه يمكن القول إن الصحفي لا يزال لا يمتلك الخبرة الكافية التي تجعل بيرشكوت يعتمد عليه كهداف الفريق الأول.

مروان الصحفي بدا محاصرًا بشكل تام، غير قادر على فك شفرة المدافعين، الذين نجحوا في السيطرة عليه، وأجبروه على عدم التسديد على المرمى، قبل الدقيقة 80، التي شهدت أولى تسديدة موجهة على المرمى، قبل أن ينجح الحارس ماتيو إيبولو في التصدي لها، كما أظهر جناح الاتحاد المعار، عدم قدرة على كسب المواجهات الثنائية مع المدافعين.

ورغم أن الصحفي تحسن نسبيًا في الدقائق العشر الأخيرة، إلا أن النقطة التي يمكن استنباطها من مسيرة مروان - حتى الآن - مع بيرشكوت، هي أن الجناح السعودي لا يمكنه التألق في أكثر من مواجهة متتالية، خاصة في مجال تسجيل الأهداف، حيث يسجل اللاعب ثم يبتعد جولتين، ثم يعود ليسجل، ويبتعد اثنتين مجددًا، وكأنه فارق ثابت للتسجيل مع ناديه البلجيكي.

وشارك الصحفي أساسيًا، ولعب دقائق المباراة كاملة أمام ستاندارد ليج، لمس خلالها الكرة 25 مرة، ليقدم 10 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة 67%، فيما قدم تمريرة مفتاحية لزملائه، بينما لم يسدد سوى 3 كرات، اثنتين على المرمى، والثانية تمكن الدفاع من قطعها.

وعلى مستوى المواجهات الثنائية، فإن الصحفي كسب 3 مواجهات أرضية فقط من أصل 7، ولم ينجح في 4 مواجهات هوائية، كما سقط في مصيدة التسلل مرة، وفقد امتلاك الكرة 9 مرات.

ثغرة فيصل الغامدي تورط ديرك كاوت

وبالحديث عن فيصل الغامدي، فإن السمة التي تميزه عن زميله في الاتحاد، هي الحفاظ على الثبات في المستوى، بين الانتشار في الملعب، وتدعيم الخطوط الخلفية، ثم الانطلاق إلى العمق، من أجل استغلال ارتداد الكرة من الدفاع، لتسديد كرة مباغتة نحو مرمى الحارس.

ورغم ذلك، إلا أن ما يفتقر إليه الغامدي هو "اللمسة الأخيرة"، ففي الوقت الذي يعتمد المدرب ديرك كاوت عليه، في التقدم من الخلف، والتسديد، فإن اللاعب غالبًا ما يسجل بعيدًا عن المرمى، وهذا ما وضح جليًا في تسديد 4 كرات خارج مرمى المنافس، كما أنه لا يزال يعاني على مستوى التمريرات الطويلة، حيث نجح في 3 تمريرات فقط من أصل 12.

أما عن لغة الأرقام، فإن الغامدي لمس الكرة 94 مرة، خلال مشاركته طوال المباراة، حيث قدم 63 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة 83%، فيما قدم تمريرة مفتاحية لزملائه، كما أن الغامدي يعاني - على غرار الصحفي - أيضًا على مستوى المواجهات الثنائية، حيث كسب 5 مواجهات أرضية من أصل 8، ولم ينجح سوى في مواجهة هوائية بين 5 محاولات مع المنافسين.

وعلى المستوى الدفاعي، فقد نجح الغامدي في استخلاص الكرة مرتين من المهاجمين، كما نجح في 3 اعتراضات، وتمكن من عرقلة خصومه خمس مرات.