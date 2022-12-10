بيرس مورجان سبب كل المشاكل: تين هاج "مهرج".. انظروا كيف لا يحترم رونالدو!

مشكلة رونالدو وتين هاج لا تريد الانتهاء

لم يتوقف الإعلامي بيرس مورجان عن التسبب في المشكلات لكريستيانو رونالدو بحواره الصاخب معه والذي أدى إلى رحيله عن مانشستر يونايتد.

الرجل يفضل أن يدلي بدلوه في كل الأشياء التي تحدث حول رونالدو في الآونة الأخيرة، لذلك كان له موقف واضح من تصريحات المدرب إريك تين هاج مؤخرًا والتي تناولت البرتغالي.

وقال بيرس مورجان في تصريحاته حول ما قاله تين هاج عن أن رونالدو "يكون لاعبًا جيدًا حين يكون في قوام بدني جيد، لكنه لم يكن كذلك، وهذا ما يجعلني أقول إنه لم يكن مفيدًا لنا" إنه لا يصدق أن يعامل رونالدو بقلة احترام على هذه الشاكلة.

وأضاف عبر تويتر: "من الصعب تخيل ألا يتم تعامل رونالدو باحترام من هذا المهرج.. أليس كذلك؟".