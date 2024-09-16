"شاهد قبل أن تتحدث!" .. بيرجفاين يوجه رسالة جديدة إلى كومان بعد سباعية الاتحاد

ماذا قال ستيفن بيرجفاين؟

وجه الدولي الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، رسالة جديدة إلى رونالد كومان، مدرب منتخب بلاده، عقب مساهمته في سباعية العميد، في شباك الوحدة، خلال الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وصرّح كومان بأنه قرر استبعاد بيرجفاين من قائمة منتخب هولندا، بعد اتخاذه قرار اللعب في الدوري السعودي، متهمًا إياه بأنه ذهب للعب فقط من أجل الأموال، وترك فريق أياكس، فيما أكد أن فرص ممفيس ديباي، المنتقل إلى كورينثيانز، للانضمام إلى المنتخب الهولندي مستقبلًا، أكبر، لأن الدوري البرازيلي أقوى من نظيره السعودي.

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وقال بيرجفاين، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عن تصريحات كومان، بعد مباراة الوحدة، "هم يعتقدون ذلك، ربما يجب عليه أن يأتي ويرى أولًا ثم يتحدث"، مضيفًا "الدوري هنا قوي، ولاعبون مميزون يأتون هنا، لذا أرى أن الدوري هنا جيد وبه تنافس، أريد أن أثبت نفسي، والعالم سيرى الدوري السعودي".

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وتابع بيرجفاين، الذي صنع تمريرتين حاسمتين إلى كريم بنزيما خلال اللقاء، "أشكر كأني في وطني، الجمهور رائع، شكرًا لقدومكم، أراكم المباراة القادمة أيها العائلة"، مضيفًا أنه سمع أغنية لجماهير الاتحاد، ولكنه لا يفهم الكلمات.

وحافظ الاتحاد على العلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على الخلود (1-0)، والتعاون (2-1)، ثم اكتساح الوحدة (7-1)، فيما يستعد الاتحاد لملاقاة الهلال، حامل اللقب، والذي حقق 3 انتصارات أيضًا، في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين، يوم السبت المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.