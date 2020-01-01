بيراميدز يكشف حقيقة اقترابه من ضم بالوتيلّي

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كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول اقتراب ناديه من ضم الإيطالي ماريو بالوتيلًي، خاصة وأنه غير مرتبط بفريق حاليًا.

بالوتيلًي يعاني خلال الوقت الحالي من عدم الانضمام إلى أي نادي بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في قارة أوروبا، حيث ربطت تقارير ذلك باقترابه من الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

عمرو بسيوني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم الفلسطيني محمود وادي: "كل ما تردد حول ضم بالوتيلّي ليس له أساس من الصحة".

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وتابع: "هناك بعض التقارير غير الصحيحة التي تم نشرها خلال الفترة الماضية، بشأن التعاقدات الجديدة لنادي بيراميدز، والأرقام مبالغ فيها للغاية".

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بسيوني واصل: "بيراميدز نجح في ضم لاعبين رائعين، يمتلكون أخلاقًا عالية وتاريخًا حافلًا، وهما أحمد فتحي وشريف إكرامي، في صفقتي انتقال حر".

واستطرد قائلًا: "وقمنا بضم رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي، بمقابل مادي أقل مما كان معروضًا عليه من جانب أندية أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

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واختتم بسيوني تصريحاته قائلًا: "أوجه الشكر إلى مسؤولي النادي المصري، لتعاونهم في إنهاء صفقة محمود وادي، بمقابل مادي جيد للغاية، ومناسب وعلى أقساط".

ونجح نادي بيراميدز في ضم محمود وادي من صفوف النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، وشريف إكرامي وأحمد فتحي في صفقتي انتقال حر.