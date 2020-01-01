بيراميدز يُعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي بالدوري المصري

يدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة

أعلن نادي بيراميدز عدم إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

قرار إدارة بيراميدز يأتي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع النادي منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ويأتي هذا التجاهل من قبل الشركة، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

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وقال النادي إنه لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد.

وأكد النادي إنه اضطر لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادي الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17.

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فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط.