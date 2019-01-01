بيراميدز يطيح ببتروجيت ويضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق بيراميدز فوزًا سهلًا على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت".

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، سعيًا لتحقيق إنجاز بعد أداء مميز خلال الموسم الماضي في الدوري المصري والكأس.

تقدم بيراميدز على بتروجيت في الدقيقة 16 عن طريق إيريك تراوري برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من إسلام عيسى المنتقل حديثًا من المصري البورسعيدي.

وفي نفس الشوط، تمكن إبراهيم حسن لاعب بيراميدز من تسديدة كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44 لتسكن الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

وكان أحمد عفيفي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة لبتروجيت كادت أن تعيد اللقاء لبدايته، ولكن بيراميدز نجح في الحفاظ على شباكه عن طريق مهدي سليمان.

وبذلك ضرب بيراميدز موعدًا قويًا مع الزمالك في نهائي كأس مصر، خلال الشهر الجاري حيث لم يتحدد موعد المباراة حتى الأن، حيث كان الأبيض تأهل على حساب الاتحاد السكندري.