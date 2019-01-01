بيراميدز يختتم مبارياته في الدوري بتعادل أمام حرس الحدود

بيراميدز ينهي مشواره هذا الموسم في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط بيراميدز، في فخ التعادل امام حرس الحدود في الجولة الـ 34 من الدوري المصري، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على جهاز الرياضة العسكري.

بيراميدز افتتح التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق إيريك تراوري بتسديدة قوية، بعد تمريرة من دونجا أمام مرمى حرس الحدود.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، تمكن إبراهيما كوني من خطف هدف التعادل لصالح الحدود، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج حرس الحدود، إلى نقطة وحيدة من مباراته القادمة أمام الزمالك من اجل البقاء رسمياً في الدوري الممتاز، بغض النظر عن نتيجة مباراة بتروجيت أمام المقاولون العرب.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 70 في المركز الثاني من جدول الدوري، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له أربع مباريات.