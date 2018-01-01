بيراميدز: ندعم صفوفنا بما نحتاجه وتبقى لنا صفقتان

بيراميدز أعلن عن ثلاث صفقات حتى الآن استعداداً لسوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع إيريك تراوري وعمرو مرعي وحامد حمدان

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أحمد حسن، المشرف العام، والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن فريقه يقدم بتدعيم صفوفه وفقاً للاحتياجات، وليس كما يُقال بالتفاوض مع أي لاعب.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية: "ندعم صفوف الفريق، بما يُفيد الفريق وليس كما يُقال بالتعاقد مع أي لاعب".

وتابع: "دعمنا خطنا الأمامي بالتعاقد مع إيريك تراوري وعمرو مرعي، ثم حصلنا على توقيع حامد حمدان وتبقى لنا صفقتين نحتاجهما في الفريق".

وواصل: "لقد تحسن أداء الفريق، وازدادت طموحات اللاعبين تحت القيادة الفنية لحسام حسن، وبطبيعة الحال من يريد المنافسة على أي بطولة يجب أن يكون لديه وفرة في البدائل".

وأشار المشرف العام على الفريق، أن لجنة الكرة في الفريق تضم ستة أشخاص، يتم التشاور بينهما حول احتياجات الفريق، وتقييم أداء كل لاعب.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر بعدما لعب الفريقان 14 مباراة.