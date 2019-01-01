بيراميدز: لم ندخل في مفاوضات مع لاعب النجم الساحلي

أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز ينفي التفاوض مع وجدي كشريدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع وجدي كشريدة، لاعب النجم الساحلي التونسي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إحدى الصحف التونسية، قد أكدت اليوم على أن تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، تقدم بعرضٍ مغر لنادي النجم الساحلي، للحصول على كشريدة.

عفيفي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نفي لكل ما تردد حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع لاعب النجم.

الخبر لا يمت للصحة بصلة وخروجه اليوم بالذات غير مفهوم .. او مفهوم بس منتمناش نكون فاهمين صح https://t.co/z7Dg4xXvbI — عفيفي - Afify (@Ahmed1Afify) April 28, 2019

وجاءت نص تغريدة عفيفي كالآتي: "الخبر لا يمت للصحة بصلة وخروجه اليوم بالذات غير مفهوم، أو مفهوم بس منتمناش نكون فاهمين صح".

وكانت الصحف التونسية قد أشارت إلى أن وجدي كشريدة، صاحب الـ23 عامًا، رفض الانضمام لبيراميدز، مفضلًا الاحتراف الأوروبي.

كشريدة واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف النجم الساحلي، حيث قاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ليواجه الزمالك.