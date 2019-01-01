عمر جابر: هدفنا لقب الكونفدرالية وديسابر يضغط علينا

بيراميدز يلاقي نواذيبو الموريتاني غدًا الأحد

أوضح عمر جابر؛ لاعب بيراميدز، أن هدفه رفقة زملائه هو حصد بطولة هذا العام، لتكليل الجهود المبذولة من الجميع، وعلى رأسهم مجلس الإدارة، الذي يوفر كل احتياجات الفريق.

الأزرق يستضيف إف سي نواذيبو الموريتاني غدًا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جابر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نخوض كافة مبارياتنا بهدف الفوز، ومواجهة الغد لن تكون سهلة، سنلعب بكل جدية من أجل أن نخطو خطوة جديدة نحو التأهل، لأن هدفنا الأكبر هو تحقيق اللقب في النهاية".

الكونفدرالية - بين انتصارات وتعادلات العرب يعبرون الجولة الأولى

وأضاف: "نود أن نحصد لقب للنادي، الإدارة توفر لنا كل شيء من أجل تحقيق ذلك، والآن دورنا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أول بطولة لنا".

بسؤاله عن غياب الدعم الجماهيري للفريق في المباريات: "نعم نلعب بدون ضغط جماهيري، لكن ديسابر؛ المدير الفني، وجهازه المعاون يضغطوا علينا كثيرًا، من أجل تحقيق الانتصارات".

يذكر أن الكتيبة الزرقاء كان قد استهلت مشوارها في البطولة الأفريقية بالفوز أمام إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويقتسم بيراميدز صدارة جدول المجموعة الأولى في الكونفدرالية مع المصري البورسعيدي بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما نواذيبو وإينوجو رينجرز دون نقاط.