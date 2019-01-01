ديسابر: هدفنا تحقيق إنجاز فريد والسعيد لاعب غير عاديًا

المدير الفني لبيراميدز عينه على لقب الكونفدرالية

أكد سباستيان ديسابر؛ المدير الفني لبيراميدز المصري، أن مواجهة فريقه أمام إف سي نواذيبو الموريتاني غدًا الأحد، لمن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن خبرات لاعبيه قد تمنحه الأفضلية.

الأزرق يستضيف إف سي نواذيبو الموريتاني غدًا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعلم أن مواجهة الغد لن تكون سهلة من خلال متابعتي لعدد من مبارياته خلال الفترة الماضية، لكن نحن كذلك لدينا حافز كبير لتحقيق الفوز".

وأضاف: "دائمًا مباريات دور المجموعات تكون صعبة، علينا أن نجمع أكبر عدد من النقاط، حتى نواصل مشوارنا، بدأنا بداية جيدة بالفوز أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وسنواصل، لأن هدفنا هو تحقيق إنجاز فريد للنادي، نسعى للقب القاري، وسيساعدنا على ذلك خبرات اللاعبين، خاصة وأنهم يجيدون التعامل في المباريات خارج الديار".

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وبسؤاله عن تأثير غياب نجم الفريق عبد الله السعيد: "هو ليس لاعبًا عاديًا بل هو الأفضل في الدوري المصري، أي مدرب يتمنى تواجده في فريقه، نعم حزين على غيابه للإصابة، لكن هذا منح فرصة لعدد من اللاعبين الآخرين للتألق كإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن وغيرهم".

يذكر أن الكتيبة الزرقاء كان قد استهلت مشوارها في البطولة الأفريقية بالفوز أمام إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويقتسم بيراميدز صدارة جدول المجموعة الأولى في الكونفدرالية مع المصري البورسعيدي بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما نواذيبو وإينوجو رينجرز دون نقاط.