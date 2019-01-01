بيراميدز يواصل مشواره ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية

إيريك تراوري سجل هدف المباراة الوحيد

كرر بيراميدز المصري فوزه أمام يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة، في إياب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الكتيبة الزرقاء أهدرت هدفًا محققًا في الدقيقة 21، بعدما استغل إيريك تراوري خطأ دفاعي قاتل، لينفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة بغرابة شديدة في جسد حارس المرمى.

وفي الدقيقة 29 سجل تراوري هدف المباراة بعدما أرسل عبد الله السعيد تسديدة قوية من ركلة حرة، أبعدها حارس المرمى بشكل خاطئ، حتى تهيأت أمام تراوري، الذي وضعها بسهولة في الشباك.

أخطر فرص الفريق التنزاني جاءت في الدقيقة 32 من خلال تسديدة لمهاجمه من خارج منطقة الـ18، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وفي نهاية الـ45 دقيقة الأولى، تألق حارس يانج أفريكانز وأنقذ مرماه من تسديدة قوية بأقدام عبد الله السعيد من ركلة حرة، وتبعه محمد فاروق بتسديدة خطيرة من على حدود المنطقة، لكنها علت العارضة.

شوط المباراة الثاني جاء أهدأ من سابقه، حيث واصل به بيراميدز سيطرته على مجريات اللقاء، لكن دون فرص تهديفية حقيقية.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، أضاف بيراميدز هدفه الثاني عن طريق محمد فاروق، بعدما استلم عرضية من ركنية، نفذها عبد الله السعيد.

الهدف الثالث جاء في الثواني بعدما أرسل جون أنتوي عرضية أرضية إلى داخل منطقة الـ18 إلى القادم من الخلف عبد الله السعيد، ليسكنها الشباك بأريحية.

سبق وأن فاز بيراميدز في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لدور المجموعات بالفوز بخماسية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.