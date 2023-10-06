بيدري يكشف موقفه من الكلاسيكو بعد الظهور في التدريبات!

النجم الإسباني يتحدث عن إصابته.

كشف بيدري جونزاليس لاعب برشلونة عن موقفه من خوض الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد خلال لقاء مع الجماهير عبر أحد تطبيقات البث المباشر.

وقال بيدري: "كل شيء يسير على ما يرام، وأكاد أعود مرة أخرى للمشاركة، لو سار كل شيء على ما يرام فبعد التوقف الدولي سأعود".

وأضاف عن إمكانية اللعب في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وقال: "لو سار كل شيء على ما يرام سأكون في أفضل حالاتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "دون بيدري ودي يونج برشلونة لديه فريق رائع، مهما كان اسم الذي يلعب، الجميع يقوم بعمل رائع، والإصابة هي جزء من عملنا".

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جدير بالذكر أن بيدري كان قد أصيب في الفخذ يوم 24 أغسطس، وعانى وسط ملعب برشلونة في غيابه بعض الشيء، لكن وجود فرينكي دي يونج وجافي وجوندوجان عوضوه.