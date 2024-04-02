بيدري يقارن بين ميسي ورونالدو.. ويكشف أغرب شيء يريد أخذه من إنييستا!

هذا ما يريد نجم برشلونة أن يٍأخذه من أسطورته المفضل

بلا شك، يفتقد برشلونة خدمات نجمه البارز بيدري بسبب الإصابة، اللاعب المميز بات كثير الإصابات في الوقت الأخير، لكن هذا لا يمنعه من الحديث عن أحلام واسعة في عالم كرة القدم وهو الذي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

بيدري قال في تصريحات لشبكة "ذا ريزيدنسي" إنه ينظر إلى نفسه متطلعًا إلى الحصول على الكرة الذهبية، مفاضلًا بين اثنين ممن حصلوا عليها من قبل ولسنوات عديدة.

بيدري قارن بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قائلًا إن الأرجنتيني "بلا شك يتفوق في سباق الأعظم على الإطلاق على رونالدو" لكنه أكد أن البرتغالي "لاعب عظيم بالتأكيد".

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كما أشار بيدري إلى تطلعاته بشأن المستقبل، قائلًا إنه يرغب في مواصلة لعب كرة القدم، وأن يكون أصلع الرأس، قائلًا إنه تمنى هذا كثيرًا!.

ودائمًا ما تتم مقارنة بيدري بأندريس إنييستا أسطورة وسط برشلونة، وتحدث بيدري كثيرًا عن أشياء يتمنى السير على خطواته فيها داخل الملعب، لكن لأول مرة يكشف شيئًا آخر يمكن أن يأخذه من إنييستا خارج الملعب!.