بيدري يشهد له.. فيرمين لوبيز مفاجأة برشلونة وجوهرة تشافي الجديدة

أحمد مجدي
Xavi HernandezGetty Images
برشلونةتشافيالدوري الإسباني - لا ليجا

نجم جديد على أعتاب تمثيل البلوجرانا

دائمًا ما يخرج المعسكر التحضيري لبرشلونة العديد من النجوم التي تبزغ بقوة في المواسم نفسها وتصبح من ركائز البلوجرانا، لا يمكن نسيان أليخاندرو بالدي حين نتحدث عن هذا الأمر.

يتمدد ذلك الأمر ليصل إلى المعسكر التحضيري الحالي، الذي يقدم فيه لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا فيرمين لوبيز أداء استثنائيًا على مستوى التدريبات أثار إعجاب لاعبي الفريق الأول.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن أكثر من أعجبهم لوبيز بوضوح هما الثنائي بيدري وأليخاندرو بالدي، خصوصًا الأول الذي أعلن ذلك صراحة.

بيدري قال في تصريحات نقلتها الصحيفة: "رأيت العديد من اللاعبين في الوديات وواحد من أبرز من أعجبت بهم هو فيرمين لوبيز، يملك القوة والجودة".

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