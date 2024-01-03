9 لاعبين من برشلونة!

اختار بيدري نجم وسط برشلونة، تشكيلة تضم أفضل 11 لاعبًا في التاريخ "من بين أولئك الذين رآهم يلعبون".

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إعطاء تشكيلة تضم أفضل الأسماء في تاريخ كرة القدم أمر صعب دائمًا، لأنه لا يوجد سوى مكان لـ11 شخصًا فقط، ولم أر جميع اللاعبين في كل العصور، لذا سأفاضل بين من تمكنت من رؤيتهم".

وضم تشكيل بيدري للأفضل على الإطلاق، اثنين من أساطير ريال مدريد، بينما سيطر نجوم الفريق الكتالوني على القائمة.

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وجاءت تشكيل الأفضل في العالم لصاحب الـ21 عاما، كما يلي: "تير شتيجن - داني ألفيس - جيرارد بيكيه - سيرخيو راموس (بويول) - جوردي ألبا - بوسكيتس - تشافي - إنييستا - ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - نيمار جونيور".

ولم يختر نجم برشلونة مدربه الحالي تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق التاريخي، مختتمًا: "سأختار لويس إنريكي، المدير الفني باريس سان جيرمان، مدربا للتشكيلة المثالية".